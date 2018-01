Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Salzgitter AG auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Stahlkonzern dürfte früher als Konkurrenten von höheren Preisen für Langstahl profitieren, schrieb Analyst Krishan Agarwal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit seinen angehobenen Gewinnschätzungen und dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie. Allerdings seien für 2018 keine hochwertigen Ergebnistreiber in Sicht./gl/ag Datum der Analyse: 26.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0085 2018-01-26/14:08

ISIN: DE0006202005