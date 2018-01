Liebe Leser,

gut 31 Euro, das waren die Höchstkurse um den Jahreswechsel bei der Aktie von Lufthansa. Nach einer beeindruckenden Performance von gut 135 Prozent in den letzten 12 Monaten sieht es so aus, als ob der DAX-Wert jetzt zur Korrektur ansetzt. Welches Rückschlagspotential steckt in der Aktie?

15 Prozent Verlustrisiko

Beim Blick auf das Chartbild wird schnell klar, wohin die Reise bei der Aktie gehen kann. Und zwar heißt das Reiseziel klar: 200-Tage-Linie. Seit dem ... (Sebastian Steyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...