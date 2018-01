Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD sollen bis Anfang Februar zu einem Abschluss kommen. Wie der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), in Berlin nach der Auftaktrunde ankündigte, sollen die eingesetzten 18 Arbeitsgruppen bis Freitag in einer Woche Ergebnisse liefern. Eine Klausur am darauffolgenden Wochenende wird nach den Planungen der drei Parteien dann in die Abschlussberatungen gehen und soll am Sonntag, den 04. Februar mit einem Koalitionsvertrag abschließen.

Laut Grosse-Brömer sind zwei Puffertage eingebaut. "Wir sind uns einig, dass wir zügig und sorgfältig arbeiten wollen, damit Deutschland dann auch eine Regierung bekommt", sagte er. Die Stimmung zwischen den Verhandlern bezeichnete er als zuversichtlich. "Wir hatten heute einen guten Start in die Verhandlungen", meinte der CDU-Politiker im Konrad-Adenauer-Haus.

Union und SPD wollen auf alle Fälle vor dem Höhepunkt der Faschingssaison mit der Altweiberfastnacht zu einem Ende kommen, um hämische Überschriften in der Presse zu vermeiden.

