BERLIN (dpa-AFX) - CDU, CSU und SPD sehen eine Woche mit eng getakteten Beratungen für ihre Koalitionsverhandlungen vor. Zielmarke ist eine dreitägige "Klausurtagung" vom 2. bis 4. Februar, wie alle drei Parteien am Freitag mitteilten. Auf dem Weg dahin sind zunächst an diesem Sonntag ein Treffen der Parteichefs sowie eine Beratung der steuernden 15-er Runde vorgesehen. Am Dienstag (30. Januar) will sich die 15er-Runde mit Berichten aus den Arbeitsgruppen beschäftigen und dann nochmals am Donnerstag (1. Februar). Von Freitag bis Sonntag (2. bis 4. Februar) ist eine Klausurtagung der 15er-Runde vorgesehen. Bei Bedarf sind noch zwei weitere Tage als Zeitpuffer vorgesehen./sam/bk/rm/jac/poi//DP/men

AXC0167 2018-01-26/14:32