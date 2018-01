Seit dem Projektstart zu Jahresbeginn sind bei dem Reutlinger Photovoltaik-Zulieferer rund 43 Millionen Euro an Anzahlungen eingegangen. Die CIGS-Forschungslinie und die Turnkey-Anlage, die Manz derzeit in China errichtet, sollen bis Mitte 2019 fertiggestellt sein.Die Manz AG hat im Januar planmäßige Anzahlungen im Zuge seiner CIGS-Großaufträge im Gesamtvolumen von rund 43 Millionen Euro erhalten. Seit dem Projektstart Mitte vergangenen Jahres seien damit in mehreren Teilzahlungen knapp die Hälfte der vereinbarten 263 Millionen Euro eingegangen, teilte der Reutlinger Photovoltaik-Anlagenbauer ...

