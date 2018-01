LONDON (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für LVMH nach Zahlen für 2017 von 223 auf 270 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterhersteller habe einen Rekordumsatz ausgewiesen und sich für 2018 vorsichtig optimistisch gegeben, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schob seinen Bewertungszeitrahmen für LVMH weiter in die Zukunft. An seinen Gewinnschätzungen für 2018 änderte er nichts. Für 2019 prognostiziert er nun erstmals einen Gewinn von 11,50 Euro je Aktie./ajx/la

Datum der Analyse: 26.01.2018

