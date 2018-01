Andreas Rinofner (52) übernimmt per 1. Februar 2018 die Leitung der Pressestelle des börsenotierten OMV-Konzerns. Er folgt damit Robert Lechner (43), der die OMV verlässt und zu den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wechselt. Rinofner werde die Rolle des Unternehmenssprechers wahrnehmen, heißt es am Freitag in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...