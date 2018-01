Morgan Stanley hat das Kursziel für die B-Aktien von Volvo vor dem Beginn der Berichtssaison von 120 auf 125 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Autowerte hätten sich im vierten Quartal 2017 wegen der weltweit aufgehellten Wirtschaftsstimmung beeindruckend entwickelt, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Freitag vorliegenden europaweiten Branchenstudie. Die Erwartungen an das Jahr 2018 seien nun sehr hoch und strukturelle Risiken dürften zurückkehren, weshalb die Branchenpapiere deutlich überkauft erschienen. Volvo profitiere zwar weiter vom weltweit starken Lkw-Markt, die Erwartungen seien aber sehr hoch und der Kostengegenwind bislang nicht im Kurs eingepreist./ck/ag Datum der Analyse: 26.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0089 2018-01-26/14:39

ISIN: SE0000115446