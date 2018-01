Von Matthew Dalton

PARIS (Dow Jones)--Nach etwa zwei Jahren Zurückhaltung kommt die globale Luxusgüterindustrie wieder voran. Der Grund ist eine neue Welle kaufkräftiger und -freudiger Chinesen, die die Branche zuletzt im Stich gelassen hatten. Auf ihren Reisen nach Europa geben die Chinesen so viel Geld wie lange nicht mehr aus, aber auch zu Hause und zunehmend online kaufen sie ein. Die Sorgen um Terroranschläge in Europa sind geschwunden. Die Auswirkungen der breiten Antikorruptionskampagne der chinesischen Regierung sind auch kaum noch zu spüren.

Die weltweiten Käufe von Luxusgütern durch chinesische Kunden kletterten im vergangenen Jahr um 12 Prozent auf 84 Milliarden Euro, wie die Beratungsfirma Bain & Co herausgefunden hat. Damit entfielen auf chinesische Konsumenten knapp ein Drittel der weltweiten Luxusgüter-Einkäufe nach 30 Prozent im Jahr 2016. Analysten erwarten, dass die Entwicklung sich dieses Jahr fortsetzen oder sogar beschleunigen dürfte.

2017 Rekordjahr für LVMH

"China ist extrem dynamisch geworden" sagte Bernard Arnault, französischer Milliardär, der den Luxusgüterkonzern LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton als CEO führt und über seine Anteile kontrolliert. Das als Branchenbarometer geltende Unternehmen meldete am Donnerstag Rekorderlöse und -gewinne, vor allem dank der chinesischen Kunden. Der Umsatz kletterte um 13 Prozent auf 42,6 Milliarden Euro, der Gewinn legte um 29 Prozent zu.

Während große Marken wie Louis Vuitton und Gucci nach wie vor zu den Favoriten der Chinesen gehören, entdecken sie doch auch weniger bekannte Labels.

In der Suche nach neuen Marken zeige sich das veränderte Profil der chinesischen Luxuskunden, sagen Analysten und Händler. Die Kunden sind heute jünger und trendbewusster als noch vor einigen Jahren, und es sind mehr Frauen dabei.

Galeries Lafayette eröffnet Extra-Filiale für Einkaufsgruppen

Um die steigende Nachfrage zu bedienen, hat das Pariser Luxuskaufhaus Galeries Lafayette gegenüber dem Haupthaus eine weitere Filiale eröffnet, in die ganze Busladungen kauffreudiger Chinesen Einzug halten. Die Schilder sind allesamt auf Französisch und Chinesisch gehalten.

Die gestiegen Kaufkraft ist auch ein Ergebnis der veränderten chinesischen Demografie. Die nach Einführung der Ein-Kind-Politik 1979 geborenen Chinesen machen einen immer größeren Teil der Kundschaft aus. Sie haben ihre eigenen Jobs und können die Ressourcen zweier Elternteile anzapfen, womit ihnen mehr verfügbares Einkommen zur Verfügung steht als ihren Vorgängern.

"Diese Kunden sind wirklich das Ergebnis der Ein-Kind-Politik", sagte Bruni Lannes, Chef der Handelsberatung von Bain & Co in China. "Sie sparen nicht so viel. Sie leben im Hier und Jetzt. Sie kaufen viel impulsiver."

Im vergangenen Jahrzehnt ging es bei Luxuskäufen mehr um Geschenke - teure Uhren, Handtaschen, Cognac und andere Dinge, mit denen Bürokraten und Politiker geschmiert wurden. 2012 startete Präsident Xi Jinping eine Antikorruptionskampagne, um diese Praxis zu beenden. Dann nahm sich die Regierung die sogenannten "Daigou" vor, professionelle Einkäufer, die Luxusgüter im Ausland erwerben und nach China einschmuggeln.

2016 erster Rückgang seit der Finanzkrise

Die Terrorangriffe in Paris und andern europäischen Städten, kombiniert mit einer schwächeren chinesischen Währung, warfen die Kauflust der Chinesen weiter zurück. 2016 fielen die weltweiten Ausgaben für Luxusgüter erstmals seit der Finanzkrise 2008.

Nach und nach passten sich die chinesischen Kunden an die neuen Regeln an. Die Nachfrage legte weder zu. "Es ist ein neues China, hauptsächlich Millennials kaufen für sich selbst und ihre Freunde und Familie", so Lannes. "Es ist das Zeitalter der Mode in China."

