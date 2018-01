Ausstellung "Jil Sander. Präsens" mit Besucherrekord in Frankfurt

Die weltweit erste Schau des Schaffens der Mode-Ikone Jil Sander hat bereits in den ersten beiden Monaten nach der Eröffnung im November mehr als 40.000 Besucher angezogen. Die Ausstellung ist noch bis 6. Mai 2018 geöffnet.

Porträt Jil Sander (© Peter Lindbergh)

In ihrer weltweit ersten Einzelausstellung in einem Museum präsentiert Jil Sander in raumgreifenden multimedialen Installationen und Tableaus die Auswirkungen ihrer Gestaltungshaltung auf Ästhetik, Material und Form von Mode- und Produktdesign, Architektur und Gartenkunst. Die Präsentation, die facettenreicher kaum sein könnte, macht den Erfindungsreichtum und die kreative Kraft einer Gestalterin sichtbar, der es darum geht, die Persönlichkeit eines Menschen hervorzuheben.

Den vollständigen Artikel lesen ...