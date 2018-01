Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Tarifkonflikt in der deutschen Metall- und Elektroindustrie ist eine Eskalation vorerst abgewendet. Der Vorstand der IG Metall beschloss am Freitag in Frankfurt, die Verhandlungen mit den Arbeitgebern bis Samstagmittag fortzusetzen. Liegt dann kein Ergebnis vor, sollen noch am gleichen Tag 24-stündige Warnstreiks beginnen. Zudem seien Urabstimmungen über unbefristete Arbeitsniederlegungen möglich.

"Wir haben entschieden, nach Diskussionen im Vorstand und bundesweit in allen Tarifkommissionen noch einen Versuch in Baden-Württemberg zu unternehmen, die entscheidenden Fragen zu Arbeitszeit und und Entgelt am Verhandlungstisch zu klären und dies auf Basis der vorliegenden Lösungsmodelle", sagte der Erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, in Frankfurt. Er könne allerdings nicht verhehlen, dass man mit den Arbeitgebern teilweise noch deutlich auseinander liege. "Der Ausgang ist daher mehr als unsicher", fügte Hofmann hinzu.

Stehe bis Samstagmittag keine Lösung, sei der Vorstand vorbereitet, unmittelbar die Ausweitung der Auseinandersetzung zu beschließen. "Dies schließt neben den 24-Stunden-Warnstreiks mit ein, in einzelnen Regionen direkt in die Urabstimmung in der Fläche zu gehen", sagte Hofmann.

