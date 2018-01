NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel nach "oberflächlich betrachtet" starken Zahlen zum vierten Quartal von 34 auf 38 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Wegen höherer Umsätze und geringerer Steuern habe er seine Schätzungen angehoben, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe er den Bewertungshorizont für die Aktie des US-Chipherstellers weiter in die Zukunft transferiert. Er bleibe aber bei seiner negativen Sicht auf die Aktie und verwies auf den erheblichen Margendruck./la

Datum der Analyse: 26.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US4581401001

AXC0184 2018-01-26/15:05