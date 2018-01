Unterföhring (ots) - SPORTDEUTSCHLAND.TV zeigt die entscheidenden Spiele der Handball EM live, exklusiv und kostenlos. Nach dem bitteren Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball EM in Kroatien geht es ab heute in die spannende Schlussphase des Turniers: Den Auftakt macht Gastgeber Kroatien, der ab 15.30 Uhr gegen Tschechien das Spiel um Platz 5 für sich entscheiden will. Im ersten Halbfinale tritt der bisher bei diesem Turnier ungeschlagene Weltmeister Frankreich ab 18.00 Uhr gegen Deutschland-Bezwinger Spanien an. Um 20.30 Uhr kann dann Olympia-Sieger Dänemark gegen Rekord-Europameister Schweden das letzte Finalticket lösen.



Den Showdown und die Medaillen gibt es am Sonntag: Los geht es am Finaltag mit dem Spiel um Platz 3. Hier werden sich ab 18 Uhr die beiden Verlierer der Halbfinals um die Bronzemedaille duellieren. Um Gold geht es dann ab 20.30 Uhr. Handball-Deutschland muss keine Minute des Turniers verpassen, denn alle Spiele gibt es live, exklusiv und kostenlos online auf SPORTDEUTSCHLAND.TV, sowie dem Handball-Ableger Handball-Deutschland.TV zu sehen.



