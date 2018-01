FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenverband ADV erwartet ein langfristig anhaltendes Wachstum des Luftverkehrs. Den Prognosen zufolge müssten die deutschen Flughäfen 2030 mehr als 300 Millionen Reisende bewältigen, teilte die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) in ihrem Neujahrsbrief mit und appellierte an die deutsche Politik, "jetzt die Weichen auf Zukunft stellen und für verlässliche Rahmenbedingungen sorgen".

Für 2018 stellt der Verband ein Wachstum der Nachfrage der Passagiere nach Flugreisen um 4,2 Prozent in Aussicht. An den deutschen Flughäfen sei in diesem Jahr ein Rekord von 245 Millionen Privat- und Geschäftsreisenden zu erwarten. Im vergangenen Jahr waren es rund 235 Millionen Reisende. Im Europaverkehr dürfte der Anstieg im laufenden Jahr mit 5,5 Prozent auf 150 Millionen Fluggäste besonders stark ausfallen. Daneben lasse das hohe Exportaufkommen der deutschen Unternehmen die Luftfracht wachsen, hier werde ein Zuwachs um 5,1 Prozent erwartet.

Zu den Anliegen, für die sich der Verband in Berlin stark macht, gehören unter anderem die Abschaffung der Luftverkehrssteuer und die Senkung der Luftsicherheitskosten für die Unternehmen und Verbraucher. Deren Finanzierung sei eine hoheitliche Aufgabe des Staates, wiederholte der ADV frühere Aussagen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2018 08:40 ET (13:40 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.