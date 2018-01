Hannover - In der Eurozone hat sich der Konjunkturaufschwung mit hoher Dynamik verstetigt und verbreitert, so die Analysten der Nord LB.Vorlaufende Indikatoren wie die von Markit für die Industrie und die Dienstleistungssektoren erhobenen Einkaufsmanagerindices würden auch im Januar ein hohes Expansionstempo signalisieren. Die europäische Wirtschaft starte also mit gehörigem Rückenwind in das neue Jahr. Bemerkenswert sei dabei, dass sich die allermeisten Volkswirtschaften im gemeinsamen Währungsraum in einer sehr robusten und gesunden Konstitution wähnen könnten. Die Analysten der Nord LB erwarten in diesem Jahr in der Eurozone einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 2,5%, der damit in der Größenordnung des erfreulichen Wirtschaftswachstums des Vorjahres liegt. Die Arbeitslosigkeit werde sich dabei merklich verringern, lediglich die Inflationsraten auf der Verbraucherpreisstufe würden in diesem und auch im kommen Jahr in der Nähe von 1,5% und damit unterhalb des Zielwerts der EZB verbleiben.

