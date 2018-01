Wien - Erneut hat FONDS professionell ONLINE seine Leser gefragt, welche Fondsgesellschaften aus ihrer Sicht die beste Service-Qualität bieten, so die Experten von "FONDS professionell".Für die Investmenthäuser sei die unmittelbare Bewertung längst ein wichtiger Gradmesser für einen großen Teil ihrer täglichen Arbeit. Denn ob eine Fondsgesellschaft ihre Vertriebspartner wirklich bestens unterstütze, zeige sich vor allem in schwierigen Jahren, in denen der Informationsbedarf sowohl auf Seiten der Berater als auch auf Seiten der Endkunden besonders groß sei.

