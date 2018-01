BERLIN (Dow Jones)--Die Gegner einer großen Koalition müssen in den nächsten Tagen in die SPD eintreten, um noch im Mitgliederentscheid der Partei über den Koalitionsvertrag abstimmen zu können. Der Parteivorstand wird am kommenden Montag einen Stichtag für den Parteieintritt festlegen, wie ein SPD-Sprecher ankündigte.

Die Parteijugend Jusos hat eine Kampagne gestartet, um möglichst viele Widersacher eines schwarz-roten Bündnisses zu mobilisieren. Sie sollen kurzfristig SPD-Mitglied werden und beim Votum der Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit nein stimmen. Bereits auf dem SPD-Sonderparteitag in Bonn waren sie vergangenen Sonntag ihrem Ziel nahe gekommen, eine Neuauflage des Bündnisses mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu verhindern. Für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen stimmte nur eine knappe Mehrheit.

Wie aus SPD-Kreisen verlautete, könnte der 4. Februar als Stichtag bestimmt werden. Am selben Tag wollen CDU/CSU und SPD die Beratungen über eine Regierungszusammenarbeit abschließen.

January 26, 2018 08:43 ET (13:43 GMT)

