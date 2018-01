Immer mehr westfälische Kommunen beteiligen sich an der Interargem GmbH. Wie der Kreis Soest heute bekannt gab, hat die 100-prozentige Kreistochter Eissport-, Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft (EVB) zum 1. Januar 2018 Geschäftsanteile in Höhe von 0,5 Prozent an der mehrheitlich den Stadtwerken Bielefeld gehörenden Müllverbrennungsgesellschaft erworben. Das hatte der Kreistag kurz vor Weihnachten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...