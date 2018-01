Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Telekom vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals dürften eine Wachstumserholung im deutschen Mobilfunkgeschäft und in Europa zeigen, schrieb Analyst Justin Funnell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Tochter T-Mobile US dürfte ihren Marktanteil in den USA weiter ausbauen und das heimische Geschäft der Muttergesellschaft selbst dürfte ergebnisseitig stabil bleiben oder weiter wachsen. /ck/ag Datum der Analyse: 26.01.2018

AFA0107 2018-01-26/15:20

ISIN: DE0005557508