26.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: OMV (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Andreas Rinofner (52) übernimmt per 1. Februar 2018 die Leitung der Pressestelle des OMV Konzerns. Er folgt damit Robert Lechner, der die OMV verlässt und in ein anderes Unternehmen wechselt. Andreas Rinofner studierte in Graz Philosophie und Germanistik. Er startete seine berufliche Laufbahn als Forschungsassistent für politische Philosophie. Unmittelbar danach stieg er in die Kommunikationsbranche ein. Als PR-Verantwortlicher im steirischen Roten Kreuz sammelte er wesentliche Erfahrungen im Non-Profit-Bereich...

