Die positive Dynamik gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt am letzten Handelstag der Woche erhalten und so notiert der EUR/USD nach der Veröffentlichung der US Daten in der Mitte der 1,2400. EUR/USD Gebote nach Daten Das Paar kann seine positive Dynamik in dieser Woche aufrecht erhalten und unterstützt wird es dabei von den enttäuschenden US Wirtschaftsdaten. ...

