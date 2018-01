Frankfurt - An den Metallmärkten ist nach den starken Preisanstiegen etwas Ruhe eingekehrt, so die Analysten der Commerzbank. Schon gestern habe es selektiv moderate Gewinnmitnahmen gegeben, die sich heute Morgen in der Breite fortsetzen würden. Eine stärkere Preiskorrektur werde aber wohl durch den US-Dollar verhindert, der nach dem Hin und Her gestern heute Morgen bereits wieder spürbar abwerte.

