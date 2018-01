Das Jahr beginnt lustig. Will es uns in die Irre führen? Wäre schließlich nicht das erste Mal. Geburtswehen bereitet uns die Position in der publity-Wandelanleihe, die offenbar auch zahlreichen BondGuide-Lesern verquer im Magen liegt, wie sich aus zahlreichen Anfragen ablesen lässt. Zur aktuellen Ausgabe des BondGuide 2-2018 geht's hier Was uns nicht gefällt Von Unternehmensseite gibt es bis Redaktionsschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...