Nancy Spencer hat ein feines Näschen für Situationskomik. Die Kuratorin des New Yorker Guggenheim-Museums beantwortete die Anfrage des Weißen Hauses nach der Leihgabe eines Van-Gogh-Gemäldes mit einer Absage. Allerdings hatte Spencer für die präsidialen Raumgestalter eine ganz besondere Alternative in petto: Ein voll funktionsfähiges Klo namens "America": Gestaltet von dem italienischen Kunstschaffenden Maurizio Cattelan und überzogen mit 18-karätigem Gold. Der Künstler, so Spencer laut Washington Post, wolle die über eine Million Dollar teure Armatur der Präsidentenfamilie als "Langzeit-Leihgabe" anbieten. Als die Geschichte Ende Januar bekannt geworden war, lag der Zusammenhang zu den jüngsten "Shithole"-Äußerungen von Donald Trump natürlich auf der Hand. Doch der Briefwechsel zwischen Guggenheim-Museum und Weißem Haus stammt vom September 2017.

Ätzende Gesellschaftskritik

Cattelan hatte das Kunstwerk 2016 geschaffen und im Guggenheim-Museum ausgestellt - und zwar nicht in der Ausstellung selbst, sondern in der Museumstoilette. Dort war es ein Jahr lang von den Besuchern der Ausstellung genutzt worden. Cattelan karikiert mit seinem Glanzstück die Überflussgesellschaft und den Luxus einer kleinen Gruppe schwerreicher Menschen. So gehöre es zum vermeintlichen amerikanischen Traum, dass selbst die Reichsten durch einfache körperliche Bedürfnisse ...

