Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Denis Düttmann (36) wird zum 1. Februar neuer Regionalbüroleiter der dpa für Südamerika mit Sitz in Buenos Aires. Bislang arbeitete Düttmann als Korrespondent für Mexiko, Mittelamerika und die Karibik in Mexiko-Stadt. Er folgt auf Georg Ismar (38), der künftig als Bundeskorrespondent aus Berlin berichtet. Mit Düttmanns Amtsantritt verlegt die dpa die Regionalbüroleitung wieder von Rio de Janeiro zurück nach Buenos Aires. In Argentinien ist auch einer der beiden Newsdesks des spanischen dpa-Dienstes stationiert, mit dem Düttmann eng zusammenarbeiten wird. Die dpa verfügt in Süd- und Mittelamerika über ein engmaschiges Netz deutsch- und spanischsprachiger Korrespondenten.



Denis Düttmann berichtet seit 2013 für die dpa über Mexiko, Mittelamerika und die Karibik. Zuvor arbeitete er als Redakteur am internationalen Desk der Nachrichtenagentur dapd in Frankfurt am Main und Berlin. Er studierte Politikwissenschaften und Jura in Mainz und Barranquilla/Kolumbien und volontierte bei der Tageszeitung "Offenbach-Post".



"Denis Düttmann ist ein profunder Kenner Lateinamerikas und ein leidenschaftlicher Reporter - beides braucht er für seine Arbeit auf diesem spannenden Kontinent", erklärt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Zugleich danke ich Georg Ismar für seine überaus erfolgreiche Arbeit in Rio de Janeiro in den vergangenen zweieinhalb Jahren." Ismar hatte die Regionalbüroleitung Mitte 2015 in Rio vor den Olympischen Spielen übernommen. Er kehrt nach rund zweieinhalb Jahren nun in die Berliner Politikberichterstattung zurück und wird für die Agentur vor allem über die SPD berichten.



Die dpa organisiert ihre Auslandsberichterstattung über ein weltweit flächendeckendes Netz von Regionalbüros. In den einzelnen Teams arbeiten alle dpa-Korrespondenten unter der Leitung eines Regionalbüroleiters eng zusammen - unabhängig davon, ob sie vorrangig auf Deutsch oder in einer anderen Sprache arbeiten. dpa-Weltnachrichtendienste gibt es auch auf Englisch, Spanisch und Arabisch.



Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern. Mehr unter www.dpa.com.



OTS: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8218 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8218.rss2



Pressekontakt: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH Jens Petersen Leiter Konzernkommunikation Telefon: +49 40 4113 32843 E-Mail: pressestelle@dpa.com