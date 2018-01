FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des in einem Bilanzskandal steckenden Handelskonzerns Steinhoff haben am Freitagnachmittag nur vorübergehend deutlicher von Aussagen zur Geschäftslage profitiert. In einer ersten Reaktion auf eine auf der Webseite des Konzerns veröffentlichte Präsentation stiegen die Papiere bis auf ein Tageshoch von 0,524 Euro, fielen dann aber wieder unter ihr vorheriges Hoch und notierten noch 4,82 Prozent im Plus bei 0,506 Euro.

Händler sahen in den Aussagen zu den aktuellen Schritten zur Stabilisierung des operativen Geschäfts und zu den Verhandlungen mit Kreditgebern keine wesentlichen Neuigkeiten.

Nach dem Bekanntwerden eines Bilanzskandals Anfang Dezember waren die Anteilsscheine des im MDax notierten Konzern von mehr als 3 Euro bis auf 0,248 Euro abgestürzt. Zuletzt hatten sie sie auf niedrigem Niveau ein wenig erholt./mis/men/he

ISIN NL0011375019

