Parteivorsitz und Regierungsamt trennen - das will Medienberichten zufolge SPD-Chef Martin Schulz nicht. Dabei sucht die Partei aber weiter nach Möglichkeiten, ihr Profil und ihre Glaubwürdigkeit zu stärken.

SPD-Chef Martin Schulz ist laut einem Medienbericht nicht zum Verzicht auf einen Ministerposten in einer künftigen Regierung bereit. Vor dem Hintergrund parteiinterner Appelle in diese Richtung habe Schulz gegenüber mehreren Mitgliedern der Parteispitze zu verstehen gegeben, dass ein Verzicht für ihn nicht in Frage komme, berichtete "Der Spiegel" am Freitag. Vor dem Parteitag am vergangenen Sonntag hätten mehrere führende Sozialdemokraten Schulz' Bereitschaft getestet, Parteivorsitz und Regierungsamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...