Die Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch und Alexander Gauland (AfD) haben russische Abgeordnete getroffen. Es gehe um einen "informellen Gedankenaustausch". Die AfD ist gegen die Sanktionen der EU gegen Russland.

Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hat den Vorsitzenden des Außenausschusses des russischen Parlaments, Leonid Sluzki, und zwei Stellvertreter in Moskau getroffen. An dem "informellen Gedankenaustausch" am ...

