Theresa Mays Regierung setzt sich mit der kriminellen Verwendung von Kryptowährungen auseinander Bitcoin (BITCOIN in der xStation 5) setzt seinen Abwärtstrend fort, nachdem er an einer wichtigen Widerstandslinie abprallt US-Rapper 50 Cent besitzt Bitcoins im Wert von bis zu 8 Mio. $ Australischer Flughafen akzeptiert Bitcoin und andere digitale Währungen

Zusammenfassung:Bitcoin hat den heutigen Handelstag mit einem Kursrückgang begonnen, nachdem er an einer entscheidenden Widerstandslinie abprallte. In letzter Zeit stellte diese ein Hindernis für die Bullen dar. Nichtsdestotrotz könnten Verkäufer auf ihre erste Hürde in Form einer kurzfristigen Unterstützungslinie stoßen. Sollte es hier zu einem Durchbruch kommen, wären Kursbewegungen in Richtung 9.125 $ oder tiefer nicht möglich. Was die letzten Berichte zum Thema Kryptowährungen betrifft, so ist eine Rede der britischen Ministerpräsidentin Theresa May zu erwähnen. Gestern sagte sie auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, dass ihre Regierung sich mit der Verwendung digitaler Währungen wie Bitcoin befassen wird, da diese von Kriminellen missbraucht werden könnten. Im ...

