Einfach, schnell, direkt, immer auf den Punkt - das ist der Börsenpunk. Jochen Kauper analysiert, kritisiert, polarisiert. Der Börsenpunk setzt auf die Aktien, die jetzt wichtig sind. Heute stehen die schönen Dinge des Lebens im Vordergrund. Zum Beispiel Whiskey. Hier hat der Börsenpunk spannende Konzerne entdeckt, die auch an der Börse viel Spaß bringen. Darüber hinaus geht es heute um Dividendenaristokraten, also Konzerne, die mindestens 25 Jahre in Folge die Dividende gesteigert haben. Der Hot Stock des Tages gehört nicht dazu. Technogym hat dafür andere Vorzüge.