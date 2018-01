Entgegen aller Beteuerungen diskutiert die SPD zum Start der Koalitionsverhandlungen über künftige Ministerposten. Im Mittelpunkt: Olaf Scholz, Sigmar Gabriel und Martin Schulz. Fest steht: Nicht jeder erhält ein Amt.

Als die SPD-Spitze am Donnerstag auf ihrer Klausurtagung die Koalitionsverhandlungen vorbereitet, fehlt ein Spitzengenosse überraschend: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Eine Vorentscheidung, dass Weil nicht zum SPD-Team in den Koalitionsverhandlungen gehört? Auf der Facebook-Seite von Parteichef Martin Schulz taucht Weil in dessen Team doch auf. Der Widerspruch konnte schnell aufgelöst werden: Weil musste am Donnerstag an einer Sitzung des niedersächsischen Landtags teilnehmen.

Die Anekdote zeigt: Auch wenn die SPD tunlichst vor dem heutigen Start der Koalitionsverhandlungen Personaldebatten vermeiden will, geht es doch seit Tagen genau darum. Genau wird innerhalb der Partei geschaut, wer in welcher Arbeitsgruppe der Koalitionsverhandlungen sitzt und diskutiert, wie die künftige SPD-Kabinettsriege aussehen könnte. Drei Männer stehen dabei im Mittelpunkt der Diskussion: Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz, Außenminister Sigmar Gabriel und natürlich Parteichef Martin Schulz. Für Gabriel, aber auch für Schulz geht es in den nächsten Tagen um nicht weniger als ihre politische Zukunft.

Um Schulz tobt derzeit die größte Debatte. Schon vor einer Woche drängten SPD-Vorstandsmitglieder ihren Parteichef dazu, er solle auf dem Parteitag erklären, auf einen Kabinettsposten zu verzichten. Nur so ließe sich die GroKo-skeptische SPD in eine neue Große Koalition führen. Schließlich hatte Schulz nach der Bundestagswahl erklärt, niemals in ein Kabinett unter Angela Merkel einzutreten, sondern die Partei erneuern zu wollen. Dies könne aber nur gelingen, wenn Schulz sich auf seine Rolle als Parteichef konzentriert, legten etliche SPD-Politiker Schulz auch öffentlich nahe.

Doch der SPD-Chef will davon nichts wissen. Auf dem Parteitag vergangenen Sonntag sprach er das Thema nicht an. Stattdessen soll er intern klargemacht haben, ein Ministeramt anzustreben. Schon im Dezember hatte Schulz in einer Runde mit NRW-Bundestagsabgeordneten erklärt, "Ziel der SPD" müsse ...

