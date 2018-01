=== S A M S T A G, 27. Januar 2018 - DE/Bündnis 90/Die Grünen, Bundesparteitag, u.a. Wahl einer neuen Führungsspitze, Hannover - CZ/Stichwahl um Präsidentenamt in Tschechien S O N N T A G, 28. Januar 2018 *** 17:00 DE/CDU, CSU und SPD, Koalitionsverhandlungen, Berlin M O N T A G, 29. Januar 2018 *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+2,7% gg Vj *** 09:00 ES/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+3,1% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vq/+3,1% gg Vj *** 09:00 DE/Institute for Law and Finance (ILF), Veranstaltung zu "Basel III: Are We Done Now?", 09:15 Rede von Ingves, Vorsitzender des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht, u.a. Teilnahme von Bundesbank-Vorstand Dombret und EZB-Direktorin Lautenschläger, Frankfurt 09:30 DE/Verwaltungsgericht München, Urteil im Fall Deutsche Umwelthilfe gegen den Freistaat Bayern bezüglich Diesel-Fahrverboten 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 15:00 EU/European Systemic Risk Board (ESRB), Veröffentlichung des Berichts der High-Level Task Force on Safe Assets, Frankfurt *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:00 DE/SPD, Fraktionssitzung, Berlin - EU/Rat für Allgemeine Angelegenheiten, Verabschiedung der Direktiven für die Verhandlungen mit Großbritannien über die Übergangsphase, Brüssel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2018 09:33 ET (14:33 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.