LVMH, der französische Luxusgüter-Konzern, hat Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr gebracht. Zu dem Unternehmen gehören Marken wie Fendi, Louis Vuitton und Moet & Chandon - also alles was das Frauenherz begehrt. Ob Sie in Zukunft in teure Handtaschen, Champagner oder doch in die LVMH-Aktie investieren sollten erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Anlage-Experte Roger Peeters, PFP Advisory, vor dem Frankfurter Louis Vuitton-Store wie die Zahlen ausgefallen sind und was man von dem Unternehmen 2018 noch erwarten kann.