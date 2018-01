Moskau (ots/PRNewswire) -



The Blockchain Commune, Wneschekonombanks Zentrum für Blockchain-Kompetenzen und Digitalisierung, ist jetzt ein Bewohner von Crypto Valley, dem weltweit größten Knotenpunkt für die Entwicklung von Blockchain-Technologie und ist außerdem ein Mitglied des unabhängigen Verbands Crypto Valley Association.



Wneschekonombanks Vorsitzender Sergej Gorkow und die Gründer der Association trafen sich in der schweizerischen Stadt Zug, um über die Rahmenbedingungen und die neuen Möglichkeiten für eine künftige Zusammenarbeit zu sprechen.



"Die Digitalisierung von Wirtschaft, Gesellschaft und Regierung bringt maßgebliche Änderungen bei der Infrastruktur mit sich. Bahnbrechende Technologien sind für die bisherigen Modelle staatlicher und gesellschaftlicher Business-Interaktionen grundsätzlich fremdartig und erfordern unter anderem neue Gesetze. Es ist wichtig, dass Russland dabei dem globalen Trend folgt. Wir erkunden weltweit bewährte Praktiken beim Übergang zu einer digitalen Wirtschaft. Die Schweiz hat bei der Entwicklung, Umsetzung und Regulierung von Blockchain-Technologie, ICOs und Kryptowährungen immense Fortschritte gemacht. Crypto Valley ist eine Hochburg der Kryptotechnologie und das fortschrittlichste Blockchain-Umfeld der Welt. Ich bin mir sicher, dass unsere Zusammenarbeit der Entwicklung des internationalen Blockchain-Umfelds einen neuen Impuls verleihen und Russland dabei helfen wird, zu einem weltweiten Vorreiter der Digitalisierung zu werden", so Sergej Gorkow, Vorsitzender von Wneschekonombank.



Die Zusammenarbeit zielt in erster Linie auf den Austausch von Erfahrungen mit der Regulierung der Kryptowirtschaft im Allgemeinen ab. Ein weiteres Ziel besteht in der Integration russischer Partner in die Schulungsprogramme von Crypto Valley, beipielsweise im Kontext der Ausbildung für die Arbeitsplätze von Morgen, die mit der Entwicklung der Blockchain-Technologie entstehen werden. Die Parteien ziehen auch eine technologische Zusammenarbeit zwischen den Expertenteams beider Ländern in Erwägung. Russische Experten erhalten Einblick in international bewährte Praktiken, die sich in Russland umsetzen lassen, während die Bewohner von Crypto Valley mit Unterstützung beim Eintritt in den vielversprechenden russischen Markt rechnen können.



Russland ist schon heute eine feste Größe in der Welt der internationalen Blockchain-Technologie. Russische Krypto-Befürworter beteiligen sich aktiv am globalen ICO-Markt. Analytikern von Blockchain Commune zufolge haben russische ICOs 2017 ganze 390 Millionen USD eingesammelt, während die globalen ICOs sich auf 1,2 Milliarden USD beliefen.



