- Sechs neue Folgen der beliebten Doku-Soap - Architekt John Kosmalla und Rechtsanwältin Manuela Reibold-Rolinger helfen bei Problemen auf der Eigenheim-Baustelle - Start am Dienstag, 13. Februar 2018, um 22:15 Uhr bei RTL II



Ob Baupfusch, nicht kalkulierte Kosten oder falsche Beratung - beim Errichten der eigenen vier Wände lauern jede Menge Risiken und Gefahren. In neuen Episoden der beliebten RTL II-Doku-Soap "Die Bauretter" helfen Rechtsanwältin Manuela Reibold-Rolinger und Architekt John Kosmalla Familien, deren Traum vom Eigenheim zum Albtraum geworden ist. Gemeinsam packen sie die Probleme mit der Baustelle an und geben praktische Tipps, wie sich Katastrophen auf der Baustelle doch noch retten lassen.



Vom Luftmatratzenlager auf der Baustelle über die finanzielle Doppelbelastung durch Mietwohnung und explodierende Baukosten bis hin zur Notunterkunft im Wohnwagen - die betroffenen Familien bei "Die Bauretter" haben jede Menge durchgemacht und brauchen dringend Hilfe. Glücklicherweise sind Manuela Reibold-Rolinger und John Kosmalla zur Stelle und helfen ihnen dabei, die missglückten Bauprojekte zu retten. Gemeinsam setzen die Experten alles daran, Baufehler zu beheben und rechtliche Auswege aus der Misere zu finden. Die TV-Zuschauer erfahren anhand wertvoller Tipps, was bei der Planung und beim Errichten der eigenen vier Wände unbedingt beachtet werden sollte und wie sich Probleme lösen lassen.



Manuela Reibold-Rolinger vertritt als Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht die Interessen privater Bauherren. Die Inhaberin einer Kanzlei ist ausgebildete Schlichterin nach der Schiedsordnung Bau.



John Kosmalla arbeitete sechs Jahre als Möbeltischler und schloss 1996 das Studium der Architektur erfolgreich ab. Seit 2006 ist er als Bauexperte in der erfolgreichen RTL II-Doku-Soap "Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben" zu sehen.



"Die Bauretter" wird von der Imago TV Film- und Fernsehproduktion GmbH produziert.



"Die Bauretter": Start der neuen Folgen am Dienstag, 13. Februar 2018, um 22:15 Uhr bei RTL II



