Mit Michael Ludwig und Andreas Schieder kämpfen zwei hochrangige SPÖ-Funktionäre um die Kandidatur für das Rathaus in Wien. Die zwei höchst unterschiedlichen Sozialdemokraten eint der Kampf gegen die Rechtspopulisten.

Der Stolz über den sozialen Wohnungsbau steht Michael Ludwig ins Gesicht geschrieben. Am frühen Morgen referiert der promovierte Historiker vor ausländischen Gästen in einem Saal des kafkaesken Wiener Rathauses. Der soziale Wohnbau ist seit knapp einem Jahrhundert die Erfolgsgeschichte der österreichischen Sozialdemokratie. In keiner anderen Hauptstadt Europa leben mehr Menschen in sozial geförderten Wohnungen als in Wien - 62 Prozent. Darauf ist der SPÖ-Politiker Ludwig stolz. Die Geschichte erzählt 56-Jährige in diesen Tagen gebetsmühlenartig. Denn der langjährige Wohnbaurat befindet im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in der zweitgrößten Stadt im deutschsprachigen Raum.

Am Samstag entscheidet der SPÖ-Parteitag über die Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl. Ludwig hat einen starken Konkurrenten: Andreas Schieder. Der weltläufige SPÖ-Fraktionschef im Parlament duelliert sich mit Ludwig um das Amt im Rang eines Ministerpräsidenten. Seit knapp 24 Jahren regiert der promovierte Biologe Häupl die schnell wachsende österreichische Hauptstadt - zuletzt allerdings ziemlich lust- und freudlos. Nun macht der 67-jährige Platz für die nächste Generation, welche die Geschichte der 1,8 Millionen Bewohner große Metropole lenken soll.

Das Duell um das rote Wien ist von politischer Bedeutung. Denn die österreichische Hauptstadt wird seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs unterunterbrochen von den Sozialdemokraten regiert. Doch die rote Bastion wurde bei den vergangenen Wahlen von der rechtspopulistischen FPÖ deutlich geschliffen. Die ehemalige Haider-Partei trennte bei der vergangenen Landtagswahl nur knapp neun Prozent von der SPÖ, die zusammen mit den Grünen die österreichische Hauptstadt regiert. Seit dem Wechsel zu einer konservativ-rechtspopulistischen ...

