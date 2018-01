Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem Anmerkungen

CA53626Q3035 Lions Gate Metals Inc. 26.01.2018 CA09368H1091 Lions Gate Metals Inc. 29.01.2018 Tausch 1:1

US0390141051 Arcadia Biosciences Inc. 26.01.2018 US0390142042 Arcadia Biosciences Inc. 29.01.2018 Tausch 20:1

US98979H1032 Zosano Pharma Corp. 26.01.2018 US98979H2022 Zosano Pharma Corp. 29.01.2018 Tausch 20:1