Bonn (ots) - Die SPD scheint zerrissen - das hat der letzte Sonderparteitag deutlich gemacht. Neben der Frage GroKo oder nicht, geht es auch ums Grundsätzliche: Was haben Sozialdemokraten falsch gemacht, dass sie in Umfragen so schlecht dastehen - auch europaweit. "Vorwärts" heißt die Zeitung der SPD. Vorwärts wollen sie alle, Parteiführung, die Basis und Jusos. Aber wohin soll es genau gehen mit der ältesten und traditionsreichsten Partei Deutschlands?



Stephan Kulle diskutiert über die Bedeutung der ältesten Partei in Deutschland mit dem ehemaligen Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten Kurt Beck und mit Dietmar Köster, Mitglied des EU-Parlaments und des Landesvorstands NRW.



