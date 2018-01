München (ots) - Das Thema:



Holocaust-Gedenken - wie antisemitisch ist Deutschland heute?



In diesen Tagen wird in Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Bei "Anne Will" berichtet die 93-jährige Holocaust-Überlebende Esther Bejarano, was in Auschwitz geschah und wie sie das Grauen überleben konnte. Was bedeuten ihr die Gedenkfeierlichkeiten und wie bewertet sie die aktuelle Diskussion über Antisemitismus in Deutschland? Entsteht durch Zuwanderung ein neuer Antisemitismus? Und haben die Deutschen aus der Geschichte gelernt?



Zu Gast bei Anne Will: Esther Bejarano, Künstlerin und Auschwitz-Überlebende Monika Grütters (CDU), Staatsministerin für Kultur und Medien Sawsan Chebli (SPD), Berlins Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales Wenzel Michalski, Direktor Human Rights Watch Deutschland, Michalskis Sohn wurde antisemitisch angegriffen Julius H. Schoeps, Historiker und Politikwissenschaftler



Seit vergangenem Sonntag können Zuschauer "Anne Will" auch in deutscher Gebärdensprache verfolgen. Den neuen Service des NDR gibt es live über die HbbTV-Startleiste des Ersten sowie live und auf Abruf auf www.annewill.de.



