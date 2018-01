Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, bleibt am letzten Handelstag der Woche im negativen Bereich, auch wenn es zu einer Erholung zur 89,00 gekommen war. US Dollar Rückzug von der 89,50 Die Trump Kommentare haben den Greenback am Donnerstag unterstützt und so konnte der Index sein Hoch im Bereich ...

