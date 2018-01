Hamburg (ots) -



Im Sommer gibt es personelle Veränderungen bei der aktuellen Radio- und Fernseh-Berichterstattung aus Fernost und aus Skandinavien: Zum 1. September nimmt Kathrin Erdmann ihre Arbeit als ARD-Hörfunkkorrespondentin in Tokio auf. Sie folgt Jürgen Hanefeld nach, der zum selben Zeitpunkt nach Hamburg zurückkehrt und bei NDR Info u. a. die Traditions-Sendereihe "Zwischen Hamburg und Haiti" übernimmt.



Bereits zum 1. Juli tritt Christian Stichler sein Amt als ARD-Fernsehkorrespondent und Studioleiter in Stockholm an. Der derzeitige Studioleiter Fernsehen Clas Oliver Richter wird dann Redaktionsleiter des Auslandsressorts in der Abteilung Ausland und Aktuelles/Fernsehen. Die Auslandsredaktion verantwortet u. a. die Sendungen "Weltspiegel" im Ersten und "Weltbilder" im NDR Fernsehen.



Der NDR Verwaltungsrat stimmte den Vorschlägen von Intendant Lutz Marmor für die beiden Neubesetzungen am Freitag, 26. Januar, in Hamburg zu. Zuvor hatten bereits die Hörfunkkommission bzw. die Fernsehprogrammkonferenz der ARD dafür votiert. Die Federführung für beide Studios liegt beim NDR. Das Berichtsgebiet des ARD Studios Tokio erstreckt sich von Nord- und Südkorea über Japan bis Taiwan. Zum Berichtsgebiet des ARD Studios Stockholm gehören Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und Island sowie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Kathrin Erdmann und Christian Stichler haben ihre hervorragenden journalistischen Fähigkeiten in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt. Beide Neubesetzungen passen gut zum hohen Qualitätsanspruch unserer Auslandsberichterstattung."



Kathrin Erdmann (47) ist gebürtige Berlinerin. Sie schloss eine Ausbildung als Wirtschaftskorrespondentin für Spanisch und Französisch ab und absolvierte ein Politikstudium an der Freien Universität Berlin. Nach dem Diplom machte sie ein Volontariat bei dem privaten Nachrichtenradio berlin aktuell, arbeitete ab 2001 als Autorin und freie Journalistin beim RBB-Inforadio sowie für weitere ARD Sender und war Nachrichtenredakteurin bei Euronews in Lyon. Zum NDR kam Kathrin Erdmann 2005 - zunächst als freie Mitarbeiterin, seit 2013 als Redakteurin im Bildungsressort von NDR Info. Seitdem hat sie mehrere Vertretungen als Korrespondentin in den ARD Studios Istanbul und Tokio übernommen. 2011 erhielt sie den Deutschen Radiopreis für die "Beste Reportage", 2012 den Erich-Klabunde-Preis. Sie unterrichtet seit mehreren Jahren Radiojournalismus an der HafenCity Universität Hamburg.



Christian Stichler (46) wurde in Karlsruhe geboren. Sein Studium an der Universität Hamburg in den Fächern Politische Wissenschaften, Geschichte, Literatur und Skandinavistik schloss er mit der Magisterprüfung ab. Nach einem Volontariat beim NDR war er 1997 zunächst freier Mitarbeiter von Radio Schweden in Stockholm und kam dann als Hörfunkredakteur zurück nach Hamburg zu NDR Info. 2001 wechselte er als Redakteur und Reporter in den Programmbereich Kultur/Fernsehen, wo er u. a. stellvertretender Leiter Magazine ("Titel, Thesen, Temperamente", "NDR Kulturjournal") und später stellvertretender Leiter Neue Formate wurde. In der Abteilung Ausland und Aktuelles (Programmbereich Zeitgeschehen) wurde Christian Stichler 2012 Chef vom Dienst, Redakteur und Reporter. 2014 übernahm er die Leitung der Abteilung Zentrale Programmaufgaben Fernsehen. In den zurückliegenden Jahren entsandte ihn der NDR mehrfach als Vertretung in die ARD Studios London und Stockholm.



