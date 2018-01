Das Zurückfallen in einen Trendkanal ist nie positiv und so ging es beim DAX gleich mal 200 Punkte tiefer. Das Chartbild im Tageschart lässt aber bereits erneut auf eine bevorstehende starke Kursbewegung schliessen. Nächste Woche werden die Kursausschläge also kaum geringer werden. Nur der DOW hält den DAX noch da wo er ist. Ohne seine Hilfe würde er wohl in sich zusammen brechen. Man kann nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...