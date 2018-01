Lithium Energi Inc.: Lithium Energi Exploration Inc. sichert Finanzierungspaket in Höhe von 16 Mio. Dollar von führendem institutionellen Investor

26. Januar 2018 - Toronto, Ontario. Lithium Energi Exploration Inc. (TSXV: LEXI) ("LEXI" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Finanzierungsabkommen in Höhe von 16 Mio. Dollar (die "Kreditfazilität") von Arena Investors, LP, einem großen US-amerikanischen institutionellen Investor gesichert hat. Die Kreditfazilität ist als eine nicht gesicherte Kreditvereinbarung strukturiert mit bis zu fünf Tranchen (je eine "Anleihe"), wobei im Einzelnen eine erste Tranche in Höhe von 4 Mio. Dollar bei Abschluss fällig ist und danach bis zu vier vierteljährliche Tranchen in Höhe von 3 Mio. Dollar pro Tranche über einen Zeitraum von zwölf Monaten.

LEXIs CEO, Steven C. Howard, lobte die Kreditfazilität als einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen, die es dem Unternehmen ermöglichen sollte, ein umfassendes Feldexplorationsprogramm, geophysikalische Studien und erhebliche Bohrarbeiten auf einem signifikanten Teil von LEXIs beachtlichem Liegenschaftspaket in der Region Antofalla Salar der argentinischen Provinz Catamarca durchzuführen. Howard sagte weiter: "Der Erhalt dieser Kreditfazilität von so einem großen beachtlichen institutionellen Investor ist eine motivierende Bestätigung, die die Fähigkeit des Unternehmens sichern sollte, eine Ressourcenschätzung auf einem großen Teil der Liegenschaften des Unternehmens in den nächsten 12 bis 18 Monaten durchzuführen."

LEXI hat zurzeit das Eigentumsrecht für 90.244 Hektar Lithium-Soleliegenschaften in Catamarca im und in der Umgebung des Antofalla Salar. Das Unternehmen besitzt ebenfalls das Vorkaufsrecht auf weitere 148.839 Hektar, wovon 110.380 Hektar im Antofalla-Salar-Komplex und 38.459 Hektar im Pipanaco Salar ungefähr 50km westlich der Stadt Catamarca liegen. Der Antofalla Salar, der weniger als 20km westlich von FMC Corp.'s Lithiumbetrieb (Argentiniens größter Lithiumproduzent) im Norden der Provinz Catamarca liegt, beherbergt eines der größten Becken der Region. Es ist über 130km lang und bis zu 20km breit. Am 12. September 2016 gab Albemarle Corp., der größte Lithiumproduzent der Welt, den Erwerb der exklusiven Explorations- und Akquisitionsrechte auf einem Claim-Block im Zentralbereich dieses Salars bekannt und drückte ihre Ansicht aus, dass der Antofalla Salar "als die größte Lithiumressource Argentiniens zertifiziert wird." Mit den Rechten auf ein signifikantes Paket mit aussichtsreichen Lithiumliegenschaften im Antofalla-Salar-Komplex nördlich und südlich von Albemarles Liegenschaften ist das Unternehmen der Ansicht, dass seine Liegenschaften, das Potenzial besitzen, beeindruckende Werte für seine Aktionäre zu liefern, wenn die Liegenschaften in der Zukunft abgebohrt und entwickelt werden.

Über Arena Investors, LP

Arena Investors, LP ist ein registrierter Investmentberater und globaler Kapitalanbieter. Arena bezieht und strukturiert maßgeschneiderte Investmentgelegenheiten in auf Grundlagen basierenden, Asset orientierten, kreditfokussierten Investitionen. Arena beschäftigt 42 Spezialisten, die ergänzende Strategien verfolgen, um Unternehmen und Asset-Besitzern Liquidität zu bieten, die sie zeitnah benötigen und mit herkömmlichen Kapitalquellen unterversorgt sind. Die in New York City ansässige Arena Investors wurde als eine Partnerschaft mit The Westaim Corporation, eine börsennotierte kanadische Holdinggesellschaft in der Finanzdienstleistungsbranche, gegründet. Siehe www.arenaco.com.

Über Lithium Energi Exploration Inc.

Lithium Energi Exploration Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die strategische Akquisition, Exploration und Entwicklung von Lithium-Soleprojekten in Argentinien spezialisiert. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Toronto, Ontario, mit Büros in Dallas, Texas und Catamarca, Argentinien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange (TSXV: LEXI) und an der Börse Frankfurt (FR: LO9) gehandelt. Das Unternehmen hat vor Kurzem die Akquisition eines Projektportfolios an Lithium-Solekonzessionen in der argentinischen Provinz Catamarca im Zentrum des Lithiumdreiecks abgeschlossen.

Jett Capital Advisors LLC aus New York, Ny, fungierte als Berater der Transaktion.

Zusätzliche wichtige Konditionen der Transaktion:

Jede Anleihe wird zu 95% Nennwert ausgegeben und ist bei Fälligkeit zum Nennwert einlösbar. Die Rückzahlung der Kreditfazilität ist anleihespezifisch, wobei nach Ablauf von zwölf Monaten ab dem Datum der Anleihe jede Anleihe fällig wird und vom Unternehmen zurückzahlbar ist, vorbehaltlich einer Fälligkeitsverlängerung nach Wahl des Unternehmens von weiteren 12 Monaten für jede dieser Anleihen. Alle aufschiebenden Bedingungen für die erste Tranche wurden gemäß der Kreditfazilität erfüllt und das Unternehmen erhält zurzeit die erste Tranche. Die Vorauszahlung der vier restlichen Tranchen unterliegt den Konditionen der Kreditfazilität einschließlich der Mitteilung durch das Unternehmen, dem allgemeinen Ermessen von Arena und Bestätigung zur gegebenen Zeit, dass keine Verzugsfälle bezüglich der Kreditfazilität aufgetreten sind und zu diesem Zeitpunkt fortbestehen. Die Anleihen haben einen Coupon von 10% für die ersten zwölf Monate und 15% für die zweiten zwölf Monate, falls die Laufzeit verlängert wird. Solch ein Coupon ist auszahlbar zum Zeitpunkt der Rückzahlung der zutreffenden Anleihe.

Als logische Folge der Kreditfazilität haben das Unternehmen und Arena alternative Mechanismen in Erwägung gezogen, durch die die Kreditfazilität bedient werden kann. Vorbehaltlich der TSXV-Vorschriften beabsichtigt das Unternehmen einen Kurzprospekt ("Prospekt") einzureichen und bei Erfolg wird Arena das Recht zur Teilnahme an bestimmten Emissionsangeboten haben, die mittels des Prospekts zugelassen sind. Die Erlöse aus Arenas Teilnahme an solchen Emissionsangeboten werden zur Bedienung der Anleihen verwendet. Die Konditionen jedes dieser Emissionsangebote von Arena werden im Zusammenhang mit dem Markt bestimmt werden einschließlich bestimmter vereinbarter Aspekte für die Preisfestlegung (Durchschnitt des volumengewichteten Kurses an 5 Handelstagen) und Optionsscheine (0,4 Optionsscheine für jede Stammaktie, Laufzeit 3 Jahre, 115% auf den aktuellen Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens). Es gibt keine Garantie, dass das Unternehmen mit seinen Bemühungen zur Einreichung oder für den Erhalt einer Empfangsbestätigung für den Prospekt erfolgreich sein wird.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung wurde von Caitlin Jeffs, P.Geo, eine Beraterin des Unternehmens, überprüft und zugelassen. Sie ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person.

Im Namen des Board of Directors

Chris Hobbs, Chief Financial Officer and Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Lithium Energi Exploration, Inc. Tel: 416 276-6689 Fax: 888 909-1033 Email: chris.hobbs@lithiumenergi.com www.lithiumenergi.com

