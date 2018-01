Siemens-Chef Joe Kaeser saß beim Abendessen mit Donald Trump direkt neben dem US-Präsidenten. Eine Aussage des Managers sorgt allerdings bei der Gewerkschaft für Empörung - der Konzern weist die Kritik zurück.

Eine Äußerung von Siemens-Chef Joe Kaeser am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos ist bei der IG Metall auf Unverständnis gestoßen. Kaeser hatte bei einem Abendessen am Vorabend US-Präsident Donald Trump für dessen Steuerreform beglückwünscht und erklärt, angesichts der erfolgreichen Reform habe Siemens entschieden, eine neue Generation von Gasturbinen in den USA zu entwickeln. Die Gasturbinen ...

