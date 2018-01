Der versammelten Wirtschaftselite präsentierte Donald Trump sich streckenweise fast wie der Präsident einer amerikanischen Handelskammer: Er pries die Vorzüge der USA als Wirtschaftsstandort an und warb für Investitionen.

Es sollte wohl einem Staatsempfang ähneln: Während Donald Trump zusammen mit dem Gründer des World Economic Forums, Klaus Schwab, auf die Bühne marschiert, trompetet eine in Trachten gekleidete Graubündner Kapelle ein Lied. Und für seine Verhältnisse präsentierte sich der US-Präsident in seiner mit größter Spannung erwarteten Rede in Davos auch regelrecht staatsmännisch.

Zwar hatte der umstrittene Staatschef wie erwartet seine "America first"-Rhetorik im Gepäck. Aber er ergänzte dies mit einer versöhnlicheren Botschaft an die versammelten Wirtschafts- und Regierungsführer in der mit 1500 Gästen vollgepfropften Davoser Congress Hall: "America first bedeutet nicht America alleine", sagte Trump. Denn wenn die USA wirtschaftlich wachse, dann gebe dies auch dem Rest der Welt einen Schub. Auf allen internationalen Zusammenkünften stehe seine Regierung vor allem für die folgende Haltung: "Wir sind stärker, wenn freie Nationen kooperieren auf Basis von geteilten Zielen und geteilten Träumen."

Der US-Präsident präsentierte sich als Vertreter eines offenen Handels, aber es müsse dabei "fair und reziprok" zugehen. "Wir können keinen freien und offenen Handel haben, wenn andere das System ausnutzen." Diese etwas moderaten Töne zum Freihandel wurden im Publikum mit ein wenig Erleichterung aufgenommen, schließlich war im Vorfeld insbesondere von den Europäern befürchtet worden, dass Trump eine deutlich protektionistischere Rhetorik anschlagen würde. Seine Entscheidung am Anfang der Woche, erstmals größere Handelsbarrieren (für Solaranlagen und Waschmaschinen) einzuführen, hatte bei den versammelten Wirtschaftsführern im Davoser Mekka der Globalisten in den vergangenen Tagen die Furcht vor einem Handelskrieg genährt.

Trump streckte auch ein wenig die Hand in Richtung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...