FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GLOBAL BLOCKCHAIN TECHS BWSP CA37958L1076
AB/FROM ONWARDS 26.01.2018 15:35 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GLOBAL BLOCKCHAIN TECHS BWSP CA37958L1076
AB/FROM ONWARDS 26.01.2018 15:35 CET