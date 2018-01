Ancora, der älteste italienische Hersteller edler Schreibgeräte, kündigt die letzten Aktionstage für den Verkauf des einzigartigen Bitcoin Pen an. Bis zum 2.Februar ist der weltweit erste Crypto-Stift während der Produktionsphase zu einem Preis ab 1.000 USD statt zum Einzelhandelspreis von 2.250 USD erhältlich.

All Ancora Fountain Pens have 18K gold nibs (Photo: Ancora)

Das Unternehmen Ancora wurde 1919 von Giuseppe Zanini mit dem Ziel gegründet, Schreibwerkzeuge nach hohen italienischen Qualitätsstandards herzustellen. Seit seiner Gründung bewahrt Ancora die Tradition der Fertigung von edlen Schreibgeräten in Handarbeit und unter Verwendung kostbarer Edelsteine und seltener Materialien wie Titan, Vulkanit, Marmor und Lava. So wurden beispielsweise Teile der Holzvertäfelung von Erste-Klasse-Kabinen der Titanic für das Gehäuse des gleichnamigen Stifts verwendet. Seit fast einem Jahrhundert gleiten die Federn der Ancora Schreibgeräte aus purem Gold geschmeidig über das Papier.

Für Bitcoin-Enthusiasten verkauft das in Mailand ansässige Unternehmen zurzeit eine begrenzte Auflage der 888 Bitcoin Kugelschreiber und der 88 Bitcoin Füllfederhalter mit Federn aus 18 Karat Gold, die sich als gute Anlage erweisen könnten.

Im Allgemeinen erfreuen sich in limitierter Auflage produzierte Artikel auf dem Markt der Luxus-Sammlerobjekte großer Beliebtheit. So erzielen die 1999 anlässlich des 80. Jubiläums von Ancora verkauften Schreibgeräte heute auf eBay mehrere Tausend Dollar pro Stück. Die in den 1930ern produzierten farbenfrohen Stifte von Ancora sind auch heute noch bei Sammlern sehr gefragt.

Während der Produktionsphase vom 5.Januar bis zum 2.Februar 2018 ist die begrenzte Auflage des Bitcoin Pen von Ancora zu einem attraktiven Preis erhältlich. Nur 976 Bitcoin-Enthusiasten weltweit haben die Chance, einen Ancora Bitcoin Pen der limitierten Auflage zu erwerben. Die Schreibgeräte können mit Bitcoin, Ethereum, Euro oder US-Dollar bezahlt werden. Der Bitcoin Pen ist Teil einer Crypto Pen-Serie. Stimmen Sie auf Telegram von Ancora für den Crypto Pen, den Sie sich wünschen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bitcoinpens.com und www.ancora1919.com.

