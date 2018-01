Neckarsulm (ots) -



Lidl Deutschland setzt sich weiter für den fairen Handel ein. Seit dem 1. Januar 2017 sind alle Eigenmarkenartikel auf 100 Prozent zertifizierten Kakao umgestellt. Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland, zieht nach einem Jahr eine positive Bilanz: "Wir haben als erster Händler vor zwölf Jahren die ersten Fairtrade-zertifizierten Produkte unserer Eigenmarke 'Fairglobe' eingeführt. Vor genau einem Jahr sind wir den letzten konsequenten Schritt bei Kakao gegangen und haben auf 100 Prozent zertifizierten Kakao in unseren Eigenmarken umgestellt. Heute bieten wir eine Vielzahl an Fairtrade-gehandelten Produkten an mit dem Ziel, auch jüngere Kunden für nachhaltige Alternativen zu begeistern." Laut der BMUB-Jugendstudie, die aktuell vorgestellt wird, wollen 55 Prozent der befragten jungen Menschen fair hergestellte und gehandelte Produkte kaufen, aktuell machen dies jedoch nur 24 Prozent. "Diese Lücke können wir füllen, und das zu einem sehr guten Preis", so Bock. Die Eigenmarke "Favorina" zu Ostern ist nach dem Fairtrade Sourcing Programm für Kakao zertifiziert, Lidl ist seit 2014 Partner.



Förderung langjähriger Projekte in Ursprungsländern



"Neben dem kontinuierlichen Ausbau des Fairtrade-Angebots unterstützt das Unternehmen Lidl auch direkt Partnerprojekte in den Ursprungsländern," so Dieter Overath, Vorstandsvorsitzender TransFair e.V. Die Förderung von Projekten in den Anbaugebieten führt Lidl Deutschland weiter fort. Das in 2016 gestartete Projekt mit Kaffeebauern in Bolivien wird in diesem Jahr mit weiteren 50.000 Euro unterstützt. Insgesamt flossen bisher knapp 500.000 Euro in Fairtrade-Projekte in Mittel- und Südamerika, bei denen 500.000 Kaffeepflanzen nachhaltig angebaut wurden.



Dialog mit der gesamten Lieferkette



Die Verbesserung der Bedingungen für Mensch und Umwelt in den Ursprungsländern kann nur im Schulterschluss vieler Akteure geschehen. Als Premium Sponsor unterstützt Lidl Deutschland daher erstmalig Transfair e.V. bei der Förderung des Austauschs zwischen Erzeugern, Herstellern und Handel im Rahmen der International Fairtrade Conference. Unter dem Motto "Vom Ursprung bis zum Konsum: Handel fair denken!" kommen am 21. März 2018 in Berlin zahlreiche Akteure zusammen, um über Möglichkeiten und Grenzen des fairen Handelns zu diskutieren.



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen mehr als 78.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



