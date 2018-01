Paris - Der Konjunkturmotor in der Eurozone läuft - wenn auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in den einzelnen Mitgliedstaaten - recht rund, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Nach einem geschätzten Wirtschaftswachstum von 2,2 Prozent in 2017 erwarte die Europäische Kommission für das laufende Jahr einen BIP-Anstieg von 2,1 Prozent.

