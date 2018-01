Nicolas Ouchenir hat aus seiner Handschrift ein Geschäft gemacht: Wie der Franzose zu einem der gefragtesten Kalligrafen der Welt wurde.

Ein Blick auf den Schreibtisch genügt. Die Tastatur seines Computers ist voller Tintenkleckse, davor stehen Tintenfässer ordentlich aufgereiht. Die moderne Technik wird beschmutzt, die alte Technik wird gepflegt. Nicolas Ouchenir nimmt eine Metalldose vom Tisch und streichelt sie ehrfürchtig. Er öffnet sie und präsentiert zwei Lagen sauber gespitzter Stifte.

Der 39-jährige Franzose ist einer der gefragtesten Kalligrafen der Welt. In seinem kleinen Büro ist gerade mal Platz für den Assistenten, der die Termine des Meisters koordiniert und neues Schreibmaterial bestellt. Es liegt in der Pariser Rue Royale und ist schmal, aber lang genug für den mit Papierstapeln, Kunstbänden und Typografiebüchern überladenen Schreibtisch. Ouchenir arbeitet ganz bewusst im teuren 8. Arrondissement, unweit von Louvre, Élysée-Palast und der Luxuseinkaufsstraße Avenue Montaigne. So hat es seine Kundschaft nicht weit.

Die Pariser Modewochen wären undenkbar ohne die vielen Tausend aus seiner Hand stammenden Eintrittskarten zu den exklusiven Schauen von Dior oder Louis Vuitton. Für Luxushotels wie das kürzlich renovierte Pariser Ritz oder das legendäre Château Marmont in Hollywood erfand Ouchenir ein neues Logo, am Symbol für ein neues Renault-Modell arbeitete er ein Jahr lang, erst dann waren er und der Kunde zufrieden. Und für Prada hat der Meisterschreiber kürzlich Grußkarten mit Blumen-Einprägungen entworfen, inklusive der passenden olfaktorischen Tinten: Wenn der Empfänger eine Karte liest, auf die eine Rose gedruckt ist, hat er sogleich deren Duft in der Nase.

Manchmal bitten ihn auch Privatleute, Gedanken und Vorhaben eine ganz besondere Note zu verleihen. Das kann eine Einladung zu einer Hochzeit sein, aber auch ein Abschiedsbrief an eine nicht mehr geliebte Person. Zuweilen sind die Aufträge ziemlich speziell. Für eine russische Hochzeit sollte er einmal Einladungskarten mit Rinderblut schreiben: "Da habe ich dann lieber nicht so viele Fragen gestellt."

Kalligrafie und Frankreich - wie geht das zusammen? Das lange, geduldige Einüben fester Formen passt kaum zum modernen westlichen Künstlerideal: Danach soll der Freischaffende nicht traditionsverbunden arbeiten und repetitiv, sondern subjektiv und impulsiv, nicht stundenlang an einem Pult in der Stube sitzen, sondern raus an die frische Luft, sich von der Natur und ihren Farben inspirieren lassen - Impressionen sammeln und Expressives wagen.

Außerdem: Was ist heutzutage noch eine Handschrift wert, wenn jeder Schüler auf dem Smartphone wischt und seine Finger über virtuelle Tasten fliegen lässt - und wenn Tippfehler sofort wieder rückgängig gemacht werden können? Was zählt da noch die Kunst des schönen Schreibens? Wem könnte die nützen? Und warum zum Teufel trifft man ausgerechnet ...

